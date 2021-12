Senise maksusüsteemi jätkudes on 15 aasta pärast eelarves 2,5 miljardi euro suurune puudujääk, millest 1/3 moodustab inflatsioon. See summa ise on veidi alla kümnendiku majandusest. Kui suur probleem see on ja kui palju eeldaks selle korvamine igalt tööealiselt inimeselt maksupanust tänases vääringus?