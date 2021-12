TikTok lükkas Google'i troonilt, olles 2021. aastal maailma enim külastatud veebisait

TikTok, mille omanikuks on Hiina ettevõte ByteDance, muutus pandeemia ajal interneti ja ülemaailmse noortekultuuri alustalaks. Rakendus on samas keelatud Indias, mis oli kunagi selle suurimaid turge, mis teeb esikoha veelgi muljetavaldavamaks. TikTok väidab, et tal on miljard aktiivset kasutajat kuus üle kogu maailma.