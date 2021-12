Eesti soojatootjad on hakanud gaasi asemel põlevkiviõli kasutama

Eesti õlitootjad võivad lõppeva aastaga rahule jääda, sest nõudlus põlevkiviõli järele aina kasvab. Ka hinna poolest on õlitootmiseks aeg soodne, rääkis ERR-ile VKG finantsdirektor Jaanis Sepp.

«Õlihinnad maailmaturul on sellel aastal päris märkimisväärselt tõusnud, kuid kui võrrelda seda tõusu sellega, mis on elektrihinna ja gaasihinnaga toimunud, siis seal on tõusuprotsendid kordades olnud kõrgemad kui õliturul,» ütles Sepp.

Sepa sõnul läheb pea kogu VKG toodang laevakütuste valmistamiseks, kuid põlevkiviõli vastu võiksid huvi tunda juba ka kaugküttefirmad. «Olukorras, kus gaasihind on läinud oluliselt kallimaks energiaühiku kohta, kui on õlihind, tõenäoliselt võib minna mingi osa meie kaubast ka erinevatesse katlamajadesse kütusena,» ütles ta.

Energiafirma Adven Baltikumi tegevjuhi asetäitja Raivo Melsase sõnul on põlevkiviõlist toodetud soojus gaasist juba mitu korda odavam. Advenil on üle Eesti kümmekond gaasikatlamaja ja seal, kus on õli põletamiseks sobivad seadmed olemas, on põlevkiviõlile ka üle mindud.

«Me oleme tegelikult läinud juba põlevkiviõli peale näiteks Põltsamaal, kus me varem kasutasime gaasi tipukoormuste katmiseks ja on õnnestunud ka ühes kohas nii-öelda laenata kasutatud seadmeid ja panna püsti põlevkiviõli lahendus,» ütles Melsas. Samas pole muudes gaasikatlamajades kiire üleminek kütteõlile mõistlik, sest taristu ehitus ja seadmete tarned võtavad aega ning investeering peaks end kiiresti ära tasuma.

Põlevkiviõli probleem on ka see, et aastaks 2025 hakkavad kehtima uued nõuded suitsugaasidele ja väävli- ja lämmastikuühendite emissioonidele ja pärast seda tuleb teha olulisi investeeringuid puhastusseadmetele, mis teeb selle kasutuse ebamõistlikuks.

Teise vedelkütuste suurtootja, Eesti Energia allüksuse Enefit Power juht Andres Vainola kinnitas, et põlevkiviõli vastu tunnevad huvi juba ka elektritootjad.

«Me teame, et siin ka lähipiirkonnas on juba mitmeid kütteõli või nafta baasil olevad elektritootmisvõimsused tööle pandud, just nimelt tänu sellele, et gaasi hind näitab väga kõrget positsiooni ka pikemalt kui järgmise aasta esimene pool. Nii et me igal juhul jälgime seda olukorda ja me oleme valmis oma klientidele, ka uutele klientidele, pakkuma siit mingeid lahendusi,» ütles Vainola.