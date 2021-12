Ragn-Sells ostab Väätsa Prügila

Paide linn ja Türi vald ning Ragn-Sells AS sõlmisid avaliku enampakkumise tulemusena 26. oktoobril aktsiate müügilepingu, mille esemeks on 3177 Väätsa Prügila aktsia omandamine, selgub koondumise ärisaladuseta lühikokkuvõttest.

Väätsa Prügila ladestusmaht on ammendumas ning kasutusel on viimane ladeala. Samuti on jäätmevaldkonna direktiivide nõuetest ja riigi keskkonnapoliitikast tulenevalt marginaliseerumas prügilate turuosa olmejäätmete käitlusturul. Senise ärimudeliga jätkamine ei ole Väätsa Prügila arengustrateegia kohaselt jätkusuutlik ning eelistatuimaks suunaks on arenemine terviklahendusi pakkuvaks jäätmekäitluskeskuseks, mis eeldab aga suures mahus investeeringuteks vajalike vahendite leidmist ja kaasamist.