Koda: maksuvõla intressimäära võiks saada ka tuleval aastal vähendada

Koda pöördus ministeeriumi poole ettepanekuga pikendada seda võimalust 2022. aasta lõpuni, sest praeguseks ei ole kõik sektorid ületanud majandusraskusi. Näiteks ei ole kriisieelsele tasemele jõudnud majutus- ja toitlustussektor. Lisaks tuleb koja hinnangul arvesse võtta, et viimastel kuudel on ettevõtjate majanduslikku olukorda halvendanud väga suur ja ootamatu energiahindade kasv, mida ei ole võimalik igas olukorras kiiresti üle kanda teenuse või toote hinda.

Seega on kaubanduskoja hinnangul igati mõistlik ja vajalik, et ajutine meede kehtiks ka 2022. aastal. Koda tõi välja, et sellest meetmest ei ole võimalik kasu saada nii-öelda pahatahtlikel maksukohustuslastel, sest meedet kasutatakse üksnes siis, kui maksukohustuslase senine maksukäitumine on olnud hea ning maksu- ja tolliametI hinnangul on maksukohustuslasel võimalik maksuvõla ajatamise tulemusena oma makseraskused ületada.