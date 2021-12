Macron ja Draghi soovivad ELi eelarvereformi

«Nii nagu reeglitel ei tohi lasta takistada meie vastust pandeemiale, ei tohiks need ka hoida meid tegemast kõiki vajalikke investeeringuid,» kirjutasid Macron ja Draghi ajalehe Financial Times võrguväljaandes ilmunud artiklis.

Macron ütles juba 9. detsembril, et kavatseb seada niinimetatud Maastrichti reeglite reformimise üheks oma prioriteediks, kui Prantsusmaast tuleval kuul ELi eesistuja saab.

Ta arutles, et reegel, mille järgi ei tohi liikmesriigi eelarvepuudujääk ületada kolme protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT), on ajale jalgu jäänud.

«Pole kahtlustki, et peame oma võlataset langetama. Aga me ei saa loota selle tegemisele läbi kõrgemate maksude või jätkusuutmatute kärbete sotsiaalkulutustele, niisamuti ei saa me lämmatada kasvu läbi mannetute eelarvekohanduste,» kirjutasid Macron ja Draghi.