Tallink suurendas nõuet Tallinna Sadama vastu pea 21 miljoni euroni

Esialgne Tallinki nõue puudutas aastatel 2017, 2018 ja 2019 Tallinki makstud sadamatasusid Tallinna Vanasadamas, määrusega laiendati nõuet ka 2016. aastal makstud sadamatasudele. Kohtuvaidluse põhinõuete summa pärast liitmist on kokku 20,9 miljonit eurot ja sellele lisanduvad viivised.

Tallinna Sadam hinnangul on Tallink Grupi esitatud hagiavaldus väidetavalt ebaõiglaste sadamatasude hüvitamiseks põhjendamatu. Tallinna Sadam on lubab, et seisab ettevõtte jätkusuutlikkuse ja oma aktsionäride huvide eest.