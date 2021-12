Ühendkuningriigi autotootmine kukkus viimase 37 aasta madalaimale tasemele

Juba viiendat kuud järjest languses olevad tootmisnumbrid kukkusid novembris aastataguse ajaga võrreldes 28,7 protsenti. Suurbritannia autotehastes toodeti 75 756 uut sõidukit, mida on siiski 11 tuhande võrra rohkem kui oktoobris. Samas on see kõige nõrgem tulemus viimase 37 aasta novembrikuude seas.

Nagu ka mujal maailmas on Ühendkuningriigis olnud viimase aasta jooksul puudu mikrokiipidest, mis on autodes laialt kasutatavad komponendid.

Kuigi kiibipuudus on kestnud juba pikalt, on viimasel ajal olukord muutunud veel pingelisemaks. Seda põhjusel, et uued Covidi-lained ja piirangud räsivad Aasiast paiknevate tehaste tootmist. Majandused ise on aga üsna avatud, mis suurendab kääre nõudluse ja pakkumise vahel veelgi. SMMT juht Mike Hawes ütles, et probleem mõjutab sektorit tõenäoliselt kogu järgmise aasta jooksul ja nõudis valitsuse suuremat toetust.