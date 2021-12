Hotell Olümpia langes mullu 1,5 miljoni euroga kahjumisse

Hotell Olümpia AS põhitegevuseks on hotellimajandus. Hotell kuulub juhtimislepingu alusel hotelligruppi The Radisson Hotel Group ning opereerib Radisson Blu Hotel Olümpia Tallinn kaubamärgi all. Radisson Hotel Group opereerib ning arendab ligikaudu 1400 hotelli üle maailma.