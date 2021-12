Lufthansa tühistas pilootide haigestumise tõttu mitu lendu

Vastuseks küsimusele, kas haigestumine on seotud koroonaviiruse omikronvariandiga, ütles pressiesindaja, et ei soovi spekuleerida, sest tal ei ole haiguse põhjuste kohta andmeid.

Lufthansa on sunnitud jätma 23.-26. detsembri vahelisel ajal ära kuus lendu, mille hulgas on sihtkohtadena Chicago, Boston ja Washington.

Personalist on puudus hoolimata sellest, et lennufirmal on suur meeskonnareserv, ütles pressiesindaja.