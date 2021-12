Vaata, millised ettevõtjad kaitsevad kõige aktiivsemalt oma intellektuaalomandit

190 ja 175 kaubamärgiga on teisel ja kolmandal kohal Eesti toidukaupade tootjad, värskelt Eesti üheks mainekaimaks suurettevõtteks valitud Orkla Eesti AS ja AS Liviko. Kaubamärgiomanike esikümnest on ilmne, et kõige aktiivsemalt kaitsevad Eestis oma brändi- ja tootenimesid just toidukaupu tootvad ettevõtted (kümnest viis).