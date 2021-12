Jõuludraamad: lekkivad kuusejalad, järelvalveta küünlad ja plahvatavad mahlad

Kui tavapärased kodukindlustusjuhtumid on tingitud lekkivatest või lõhkenud torudest ja vargustest, siis talviste õnnetuste märksõnadeks on tuli ja tulekahjud, selgub kindlustusstatistikast.

Hoia laps küünaldest eemal

«Levinud on juhtumid, kus pikkadel küünaldel lastakse liialt lühikeseks põleda, nii et nende alumisse osasse sätitud dekoratsioon põlema süttib. Eelmisest advendiajast meenub aga juhtum, kus väike laps pani klaaspurgis põlevale küünlale kaunistuseks juurde mänguasju, mis koheselt süttisid ning tahmakahju tekitasid,» rääkis Kobi.

Ka elektriliste jõuluehete vigased juhtmed on need, millest igal aastal mõni tulekahju alguse saab. Seesami kahjukäsitlejal on tuua näide omast kogemusest, kus maja külge sätitud välikaunistuste lühisest oleks võinud alguse saada katastroofiline tulekahju.