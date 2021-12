Eesti – maja mere ääres, katusekorter tornis ning kabriolett-maastur

Maja. Üks kalleimaid pakkumisi turul on unikaalne mõis mere ääres, mis asub Viimsi poolsaarel Rohuneeme külas. Baltic Sotheby's International Realty Estonia kaudu müüdava maja pindala on 227 m2, krundi pindala 6092 m2. Majas on viis tuba, mille akendest avaneb kaunis vaade Tallinna lahele, Krasuli ja Aegna saarele. Kaugus Tallinna kesklinnast, sadamast ja lennujaamast on 20 km. Hind: 3 160 000 eurot.