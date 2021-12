Turismisektorile paistab tunneli lõpus valgus

Ajal, mil teised majandussektorid näitavad suurt kasvu, näeb ka Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu (EHRL) tegevjuht Killu Maidla oma sektoris eeloleval kevadel ja suvel häid märke: broneeringuid on tehtud kenasti ja päringuid tuleb palju.

«Välisturist ei hoia end enam tagasi, lennujaamad on juba rahvast täis ja suurtel korporatsioonidele ei ole reisikeeldu,» rääkis Maidla, kelle sõnul tahavad inimesed ekraanidelt ära saada ja päriselt kohtuda. «Meie äri tuleb tagasi ja seda üsna kiiresti.»

Koroonaaeg ja reisipiirangud on kestnud väga pikalt ja inimesed on valmis reisima. «Me näeme, et on kasvanud nende inimeste hulk, keda piirangud on ära tüüdanud ja nad on valmis tegema reisimiseks ekstratööd täites erinevaid deklaratsioone» rääkis Maidla. «Inimesele on loomuomane kogeda teisi kultuure ja näha teisi maid ning neid inimesi imbub müüri tagant välja.»

Reisimine Eestist välja on EHRLI tegevjuhi sõnul juba taastunud ja ka sissetulev turism oli sügisel enne novembrikuiste piirangute kehtestamist paljulubav. «Kella 23 piirang on väga segav paljudel üritustel ja suur osa neist jäeti ära, kuid kohe kui haiglate koormus vähenes, said inimesed julguse tagasi ja kohalik klient hakkas taas restoranis käima,» rääkis Maidla.

Koroonaviiruse omikroni tüve leviku hirmus kehtestatud piirangud panevad turismi- ja restoraniäri taas keerulisse olukorda, kuid EHRLi loodab, et poliitikud jõuavad kokkuleppele ühtsete reeglite kehtestamises üle Euroopa Liidu.

«Me kindlasti ootame, et Euroopa Parlamendis saadakse kokkuleppele, millised on ühtsed nõuded ja piirangud ja et vaktsineeritud inimesi ei hakata piirama,» ütles Maidla. «Riigipiirid võiks olla lahti, sest kui meil on koroonapass ja paljud inimesed vaktsineeritud, siis neil võiks vabadused säilida.»

Soome on kuulutanud koroonapassi 28. detsembrist kolmeks nädalaks sisuliselt kehtetuks ja nõuab riiki sisenevatelt inimestelt negatiivse koroonatesti tulemust. Maidla sõnul on see väga kurb, kuid Soomet on iseloomustanud kogu pandeemia vältel suur konservatiivsus ja ettevaatlikkus, mistõttu on nad manitsenud ka oma inimesi mitte reisima.

Laevafirma Tallink juht Paavo Nõgene on omikroni piirangute mõju hindamisel ettevaatlik ja tulevikku ennustama ei hakka. «Vaatame, mida see kaasa toob,» lausus ta.