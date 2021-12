Prantsuse šampanjatootjad teenisid 2021. aastal rekordilised müüginumbrid

Prantsuse šampanjatööstuse grupi UMC president Jean-Marie Barillere ütles, et 2021. aastal peaks müük ületama 5,5 miljardit eurot, mis on kõrgem kui kaks aastat tagasi enne koronapandeemiat saavutatud 5 miljardi euro suurune tipp, vahendab Reuters.

Šampanjanõudluse elavnemine on osa laiemast majanduse elavnemisest, kuna tarbijad on väljunud eelmiste pandeemiate lainete ajal kehtestatud sulgemistest. Majandusteadlased ja investorid on siiski ettevaatlikud, et omikroni variant põhjustab taas aktiivsuse seiskumist, eriti Euroopas, kus mõned valitsused on kehtestanud uusi sulgemismeetmeid.