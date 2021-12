Taanlanna sai süüdistuse seoses Danske Banki Eesti filiaali rahapesuskandaaliga

49-aastane Taani kodanik, kellel on sidemed Venemaaga, on praegu eelküsitluses Kopenhaageni linnakohtus, kus otsustatakse, kas ta võetakse vahi alla. Naine oli välja antud Taanile Suurbritanniast, kus teda hoiti vahi all, ütles prokurör Reutersile.