Saabuva aasta märksõnad on autode nappus ja kasvavad hinnad

Pandeemia on maailma autotööstusele tugeva jälje jätnud. Komponentide defitsiit on uute autode tootmist tõsiselt häirinud juba enam kui aasta ning tarneraskuste tõttu on enamiku mudelite ootejärjekorrad veninud järgmise suveni. Tootmissisendite ja energia hinnatõusuga kaasneb saabuval aastal ka autode kallinemine.