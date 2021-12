EL kiitis heaks airBalticu omakapitali suurendamise 45 miljoni võrra

«Meie suurima osaniku toetus kriisi ületamisel kujutab endast tunnustust airBalticu positiivsele majandusmõjule. Euroopa Komisjon on järeldanud, et Covid-19 pandeemia liigitub niivõrd erakorraliseks juhtumiks, et liikmesriigi erakorraline sekkumine kahjude hüvitamiseks on õigustatud,» ütles firma tegevjuht Martin Gauss.