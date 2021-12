Elroni 20 diiselrongi läksid liinile 2014. aasta esimeses pooles. Selle pea 8-aastase perioodi jooksul on nendega saanud sõita nii Narva, Tartusse, Valka kui ka Viljandisse. Selleks, et liinid aga jätkuvalt toimida saaksid, on Elron asunud uuendama diiselrongide jõuallikaid.