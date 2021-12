Elron: diiselrongide mootorid vajavad välja vahetamist

Elroni 20 diiselrongi läksid liinile 2014. aasta esimeses pooles. Selle pea 8-aastase perioodi jooksul on nendega saanud sõita nii Narva, Tartusse, Valka kui ka Viljandisse. Selleks, et liinid aga jätkuvalt toimida saaksid, on Elron asunud uuendama diiselrongide jõuallikaid. «2021. aasta lõpu seisuga on kapitaalremonditud või välja vahetatud ligi 50 protsenti diiselrongide mootoritest,» kinnitab Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem Postimehele ning lisab, et igal rongil on kaks mootorit.