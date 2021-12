Euroopa Komisjon toetab OECD globaalset maksureformi

Ettepanekuga täidetakse Euroopa Liidu (EL) lubadus tegutseda väga kiiresti ja olla üks esimesi, kes rakendab hiljutist ülemaailmset OECD maksureformi lepingut, mille eesmärk on tagada rahvusvahelises äriühingu tulumaksu raamistikus õiglus, läbipaistvus ja stabiilsus, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Kolmapäevane ettepanek järgib rahvusvahelist lepingut ja selles sätestatakse, kuidas rakendada 137 riigi poolt kokku lepitud 15-protsendist tegeliku maksumäära põhimõtteid EL-is praktiliselt. Ettepanekus on ühised eeskirjad tegeliku maksumäära arvutamise kohta, et seda kohaldataks kogu liidus nõuetekohaselt ja järjepidevalt.

«OECD madalaimat tegelikku maksustamistaset käsitleva lepingu lisamine EL-i õigusse on väga oluline, et võidelda maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidmise vastu, vältides samal ajal võidujooksu madalaima maksustamistaseme nimel, millega kaasneb ebaterve maksukonkurents riikide vahel. See on oluline samm meie õiglase maksustamise tegevuskava suunas,» ütles majanduse valdkonna juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis.

Kavandatavaid eeskirju kohaldatakse nii riigisiseste kui ka rahvusvaheliste suurte kontsernide suhtes, mille ema- või tütarettevõtja asub EL-i liikmesriigis. Kui madala maksumääraga äriühingu asukohariik ei kehtesta madalaimat tegelikku maksumäära, on ette nähtud, et emaettevõtja asukohaliikmesriik kohaldab lisamaksu. Ettepanekuga tagatakse ka tõhus maksustamine olukordades, kus emaettevõtja asub väljaspool EL-i madala maksumääraga riigis, kus samaväärseid eeskirju ei kohaldata.

Kooskõlas ülemaailmse lepinguga nähakse ettepanekuga ette ka teatavad erandid. Tegeliku majandustegevusega tegelevatele kontsernidele avalduva mõju vähendamiseks on äriühingutel võimalik välja jätta tulu, mis on 5 protsenti materiaalse vara väärtusest ja 5 protsenti palgakuludest.

Eeskirjadega nähakse ette ka minimaalse kasumi väljajätmine, et vähendada nõuete täitmisega seotud koormust väikese riskiga olukordades. See tähendab, et kui hargmaise kontserni keskmine kasum ja tulud jäävad asjaomases jurisdiktsioonis teatavast miinimumkünnisest allapoole, ei võeta seda tulu määra arvutamisel arvesse.

Äriühingute madalaim maksustamistase on üks kahest ülemaailmse lepingu töösuunast, teine on maksustamisõiguste osaline ümberjaotamine. Sellega kohandatakse rahvusvahelisi eeskirju selle kohta, kuidas suurimate ja enim kasumit teenivate hargmaiste ettevõtjate kasumi maksustamine riikide vahel jaotatakse, et võtta arvesse ärimudelite muutuvat olemust ja äriühingute võimet tegeleda äritegevusega ilma füüsilise kohalolekuta.

Komisjon teeb ka ettepaneku maksustamisõiguste ümberjaotamise kohta 2022. aastal, kui mitmepoolse konventsiooni tehnilistes aspektides on kokku lepitud.