TOP20 ⟩ Majandustoimetuse kõige loetumad lood aastal 2021: palju rohkem kui ainult koroona

Covid-19 ning sellega seotud piirangud kummitasid eestimaalasi ka kogu selle aasta. Kui vahepeal oli lootus, et ehk olukord paraneb, siis 8. märtsi «Aktuaalse kaamera» otse-eetris luges peaminister Kaja Kallas ette uued piirangud, mis elu seisma panid.

Ahi. Foto: Arvo Meeks/Valgamaalane FOTO: Arvo Meeks

Suhteliselt pika kütteperioodi tõttu on ahjude kütmisel väga suur mõju õhukvaliteedile ning selle kaudu inimeste tervisele. Seetõttu hakkab riik tuleval aastal maksma toetust ahjuküttest loobujatele.

Tuludeklaratsiooni esitamisel tasub olla tähelepanelik ja hoolikalt üle kontrollida, kas oled kõik lubatud maksuvabastused kasutusele võtnud või annad kogemata raha tasuta riigile. Eelmisel aastal jäeti maksuameti kätte 11 miljonit eurot, mida inimestel oleks olnud õigus tagasi saada. Millised on levinumad vead?

Satelliidipilt: MV Ever Given Suessi kanalis. FOTO: Scanpix/AP

Kes võis arvata, et üks laev võib kogu majanduse peapeale pöörata. Aga just nii juhtus, kui konteinerlaev MV Ever Given Suessi kanali blokeeris ning laevaliikluse peatas . Kanalisulg põhjustas tohutu kaubaveoummiku, jättes üle 300 laeva Vahemerd Punase merega ühendava kanali otstesse ootele.

Nii Euroopat kui ka USAd ähvardab kõikvõimalike toodete nappus, alates spordikaupad kuni loomatoiduni. Selles pole – vähemalt esialgu – süüdi tarbijad, kes kaupu massiliselt kokku ostavad, vaid probleemid kaupade tootmise ja tarnimisega.

Ajal, mil elektrit börsihinnaga ostjad katkuvad ahastuses juukseid, täheldavad fikseeritud paketi omanikud kergendusega, et tänu poole võrra langetatud võrgutasule on viimased elektriarved isegi madalamad kui mullu. Kumb on aga võitnud või kaotanud siis, kui võrrelda elektri fikseeritud hinda börsipaketiga aegade algusest ehk 2013. aastast, mil Eesti avatud energiaturule astus?

Kodumaine toodang on hea ning pestitsiidivaba. See teadmine sai suure hoobi, kui PTA teatas, et Grüne Fee ehk Luunja kurkidest leiti Eestis keelatud taimekaitsevahendi jääke.

Kevadel, mil tumedasse pandeemiataevasse tuli valguskiir ning ning kogu maailma tuli lootus Covid-19 pandeemiast vaktsiinidega võitu saada, hakkas aimu andma juba uus probleem. Just haavatavamate riikide valitsused ja majandused seisid silmitsi juba uue hädaga.