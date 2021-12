Viru hotelli kahjum kasvas 8 miljoni euroni

2020. aastal sai ettevõte riigitoetust summas 429 700 eurot – kevadel tööjõukulutoetust ja detsembris toetust püsikulude katmiseks. 2020. aasta detsembris moodustati vabatahtlik reservkapital summas 2,5 miljonit eurot. Ettevõte on sõlminud ka emaettevõttega kirjaliku kokkuleppe, mille alusel emaettevõte on valmis täiendavalt rahaliselt toetama ja on kinnitanud, et laenu tagasimakseid ei nõuta kuni 31. märtsini 2022. aastal.