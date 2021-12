Ühistranspordi e-piletite arendaja Ridango ostis globaalse ettevõtte

«Meil on ambitsioonikas eesmärk tõusta 2026. aastaks maailma juhtivaks intelligentsete transpordisüsteemide pakkujaks ja ühistranspordisektoriga seotud tehnoloogiaettevõtete grupiks. LIT Transiti omandamine on oluline verstapost, tegemist on ühistranspordi valdkonna juhtiva tegijaga,» ütles Ridango juhatuse esimees Erki Lipre. Tehinguga saab Ridango juurde reaalaja-lahenduste kompetentsi ning uusi teenuseid, lisas ta.