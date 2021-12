Makita rajab Eestisse 24 miljoni eest hiiglasliku büroo- ja laohoone

«Tänavune aasta on tõestanud, et jätkusuutlikuks tegutsemiseks on läbimõeldud energialahendused kriitilise tähtsusega,» ütles YIT Eesti AS ehitusvaldkonna juht Reimo Ehrstein. «Hea on näha, et erasektor tajub selgelt oma vastutust keskkonna ees ja oskab juba ka ise küsida paremaid lahendusi. Kõik hoone omatarbimisest ülejääv energia läheb elektrivõrku, mis on eeskujulik näide sellest, kuidas juba üks hoone võib kõigi jaoks elukeskkonda paremaks muuta.»