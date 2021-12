Utilitas saab rohevesiniku kasutuselevõtuks 5 miljonit eurot toetust

«Vesiniku tootmine ja kasutamine on Eesti tingimustes veel üsna uus suund, kuid näeme potentsiaali selle kasutamisel energiakandja ja -salvestina sektorites, mille puhul on kasvuhoonegaaside heidet keerulisem vähendada,» ütles Aas. «Seejuures on oluline tulevikku vaatavalt silmas pidada, et me kasutaksime vesiniku tootmiseks vaid taastuvenergiat, et keskkonnajalajälg oleks väikseim.»