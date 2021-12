Müller: turismisektorit ootab ees tööjõupuudus

«Turisminduse, hotellinduse ja meelelahutusega seotud sektor on see, kus töökohtade arv järsult vähenenud. Need inimesed on suuresti rakendust leidnud juba kuskil mujal. Kui see sektor taastub, turistid tulevad tagasi, inimesed tahavad rohkem käia restoranides ja meelelahutusüritustel, siis ma näen, et väga raske saab olema töötajaid leida,» ütles Müller.