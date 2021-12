Riigikontrolli vaheaudit tegi kindlaks, et RB kinnisasjade omandamine pole toimunud planeeritud tempos. Võrreldes maade omandamise algse graafikuga on mahajäämus kasvanud viie aastani. Kõigist teadaolevalt vajalikest maadest oli tänavu teiseks kvartaliks omandatud veidi üle veerandi ja Harjumaal, kus maad kallimad, vaid kuus protsenti.

Riigikontrolli peakontrolöri Ines Metsalu-Nurmineni sõnul on selles osalt süüdi kohtuasi, mis tunnistas Pärnu maakonnas planeeringu osaliselt kehtetuks, kuid samas pole ka raudtee põhiprojektide valmimine olnud nii kiire, kui algul loodeti – ka need on keskmiselt viis aastat viibinud. Riigikontroll toob oma vahekokkuvõttes veel välja, et Rail Balticu projekti tegevuste eelarved on märkimisväärselt muutunud.