Kallas: andsin suunise Tootsi tuulepargi kohtuvaidlus lõpetada

«Mina andsin suunise, et see kohtuvaidlus tuleb lõpetada. Et kahe riigiettevõtte vahel ei ole mõtet kohtuvaidlust pidada,» rääkis Kallas Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister».

«Kas inimestele tundub see õiglane, et maksta 53 eurot megavatt-tunni eest peale, kui meil on sellised energiahinnad. Meie tahaks, et see tuleks ruttu turule ja seda tasu ei küsiks,» andis Kallas mõista, et tema Eesti Energiale vana skeemi alusel toetust ei maksaks.