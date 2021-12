MM Grupi ja Forum Cinemase Leedu kinotehing jõudis lõpule

MM Grupi juhatuse liige Kristel Volver tõdes, et tehing osutus arvatust keerulisemaks, kuid lõpptulemusega saab siiski rahule jääda.

Apollo Kino Baltikumi juht Kadri Ärm lisas, et Akropolise kino, kui Forum Cinemase portfellist ühe suurima lisandumine Apollo kinovõrku on kindlasti suur kordaminek. «Kavatseme pakkuda seal Apollole omast kõrget kvaliteeti. Samal ajal soovime edu ka Forum Cinemasele, kuna konkurents kahe kinoketi vahel tuleb kindlasti kasuks kõigile kinosõpradele,» ütles Ärm.