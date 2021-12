Tallinn otsib linnahalli renoveerimiseks nõustajat

Tallinna Linnahall on Tallinnas asuv algselt 4200-kohalise vaatesaali, jäähalli ja kohvikute ning abiruumidega ehitis. Linnahall projekteeriti ja ehitati 1975.–1980. aastatel ning see valmis Moskva 1980. aaasta suveolümpiamängudeks.

Hoone ehitusalune pind on 39 422 ruutmeetrit, suletud netopind on 37 221,1 ruutmeetrit, maht 247 320 kuupmeetrit ning ehitisel on kolm maapealset ja kaks maa-alust korrust. Linnahalli peamine kasutusotstarve on olnud kontserdi- ja universaalsaalide hoone.