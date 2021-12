Telia avas Raplas esimese välitingimustes asuva digiesinduse

Tegemist on maailmas ainulaadse lahendusega, mille südames on Cleveroni uuenduslik, suure klienditeenindusekraaniga pakirobot.

Telia müügi- ja teenindusüksuse juhi Katre Liibergi sõnul on digiesinduste eesmärk hakata asuma regioonides, kus Telial täna esindust pole, aga klientidel on jätkuvalt soov oma seadmeid välja vahetada, uusi soetada või tellitud kaupa mugavalt kätte saada.

«Regionaalne teeninduspunktide võrgustik on ühiskondlikust seisukohast väga oluline, kuid kahjuks pole seni kasutusel olnud lahendused äriliselt jätkusuutlikud. Meil on hea meel, et saame antud lubaduse täita, avades digiesinduse Raplas, parandades sellega teenuste ja teenindustoe regionaalset kättesaadavust ning samal ajal kasvatada inimeste seas digilahenduste kasutusoskust,» ütles Liiberg.

«Cleveroni meeskond on koostöös Teliaga igapäevaselt töötanud selle nimel, et arendada valmis ka välitingimustesse sobiv digiesinduse lahendus ning mul on väga hea meel, et saame juba sel aastal avada Raplas esimese välise digiesinduse. Telia digiesindus on Cleveroni jaoks väga oluline koostööprojekt, millega saime võimaluse siseneda uude ärisegmenti ning mis loob ka Cleveronile globaalselt palju uusi võimalusi,» lisas Cleveroni tegevjuht Arti Kütt.