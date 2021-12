Riigikontroll: postiteenus on ajale jalgu jäänud ja vajab muutmist

Ehkki kirjade saatmine on viimase kümnendiga vähenenud viis korda ja inimesed eelistavad postkontoreile pakiautomaate, on universaalse postiteenuse korraldus jäänud aastate jooksul suuresti samaks. Riigikontrolli hinnangul on see tarbetult kulukas ja kahjumlik.