GRAAFIK ⟩ Investorid paigutasid krüptotööstusesse rekordilised 30 miljardit dollarit

Krüptovaradest said 2021. aastal peavooluvarad, mistõttu suutsid paljud ettevõtted ligi meelitada investoreid, kes otsivad «järgmist suurt asja». Investorid paigutasid miljoneid või isegi miljardeid dollareid krüptoga kauplemise keskkondadesse, idufirmadesse, mis tegelevad digitaalsetesse kollektsioneerimisobjektidesse ja krüptomängudesse.

Suurim NFTde (non-fungible token ehk plokiahela tehnoloogial baseeruvad varade ehtsust tõendavad sertifikaadid) kauplemiskeskkond OpenSea kaasas juulis toimunud rahastusvooruga 100 miljonit dollarit, kasvatades selle väärtuse 1,5 miljardi dollarini. Tehnoloogiauudistele keskendunud uudisteportaal The Information kirjutas novembris, et pakkumised olid nii kõrged, et oleksid ettevõtte väärtuse kasvatanud kümne miljardi dollarini.