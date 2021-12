EVEA: valitsus on ettevõtjad elektrihinna kompenseerimisel ära unustanud

«Riik saab 56% rohkem maksuraha, sh ka tänu kasvanud elektrihindadele, aga väidab, et osa sellest hõlptulust tagasi andmine maksumaksjale ei ole asjakohane. Kuidas nii?» küsis Rits. Ettevõtjad on täiesti välja jäetud ja neile ei pakuta muud leevendust kui võrgutasude alandamist.

Ritsi sõnul näitab selline käitumine ilmekalt selle valitsuse üldist kuvandit: otsustamatust ja venitamist ning kui mingi otsus on lõpuks vastu võetud, on paljude jaoks juba hilja.

EVEA töötas välja oma nägemuse rohepöördest, mille keskseks osaks on energiapoliitika hädavajalikud muudatused. EVEA seisukoht põhineb hajutatud taastuvenergia tootmise eelisarendamisel ning energiamonopolide mõju vähendamisel.

«Lühiajaliselt võib muidugi rääkida riiklikust kompensatsioonist, kuna praegu on tegemist suures osas riigi valitseva mõju all oleva elektrituruga,» ütles Rits. «Siiski näeme, et elektrihinna või võrgutasude osalise kompenseerimise asemel oleks pigem vaja suunata neid vahendeid ettevõtjate investeeringute toetamiseks lokaalsete taastuvenergialahenduste loomiseks.»