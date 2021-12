Nordica kommertsjuht läheb Eesti Energiasse

Ahluwalia sõnul tehti talle pakkumine, millest oli peale pikka kaalumist siiski võimatu keelduda. «Ma olen ka avalikult öelnud, kuidas lennundus on mind lapsest saadik võlunud. Võimalus alustada koolipoisina Estonian Airi check-in’is ja töötada end üles kohaliku lennundusäri südamesse, on olnud hindamatu. Ma kindlasti jään seda elu siin igatsema,» lisas ta.

Nordica juhatuse esimehe Erki Urva sõnul on Deepaki lahkumine Eesti lennundusele valus, kuid arusaadav. «Ta läheb veel suuremasse ettevõttesse. Energeetika ja energiasäästlikud lahendused on praegu kuumad teemad ning seal on võimalik suuri asju teha. Igatahes see, mida ta on Nordicas ära teinud, on super. Kuna ma olen teda pidurdumatu energilisuse tõttu ise Aatomikuks nimetanud, siis võibolla sobibki ta ka väga hästi energeetikasse,» ütles Urva.

Nordica juhi sõnul satub kommertsjuhi lahkumine ettevõtte vaatest isegi suhteliselt mugavale ajale, sest seoses valitsuse otsusega moodustada lennunduskontsern, läheb kontserni kuuluma hakkavate ettevõtete struktuur niikuinii ülevaatusele. «Lisaks on Deepak juba korra varem käinud Eesti Energias ja kiirelt lennundusse naasnud. Võibolla veab meil ka teist korda,» lisas ta.

Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos sõnas, et tal on hea meel, et Deepak taasliitub Eesti Energia klienditeenuste üksusega ajal, mil strateegiliselt seatud ambitsioonid ning eesmärgid on väga inspireerivad.

«Energiavaldkond on kiirete arengute tuules. Ma usun, et Deepaki pikaajaline rahvusvaheline müügijuhtimise kogemus aitab meil kõigi koduturgude klientideni tuua veelgi rohkem uusi energialahendusi, mis aitavad energiat säästlikult ja rohelisemalt tarbida,» lausus Roos.