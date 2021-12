Soomes käivitati Olkiluoto uus tuumareaktor

Regulaarne elektritootmine algab Olkiluoto 3 reaktoris 2022. aasta juunis. Uus reaktor suurendab Soome tootmisvõimsust 1600 megavati (MW) võrra, mis moodustab 14 protsenti põhjanaabrite praegusest tarbimisest. Võrdlusena: Eesti ajalooline tiputarbimine on olnud 1587 megavatti; kaablite ülekandevõimsus on meil Soomega 1000 MW.

Eelmisel nädalal andis Soome Kiirgus- ja Tuumaohutusamet (STUK) loa uue tuumareaktori käivitamiseks. STUKi hinnangul on kriitilise ja väikese võimsusega katsete tingimused täidetud ning katsed näitavad, et jaam töötab plaanipäraselt. Katseperioodil jaanuarist juunini toodab jaamaüksus elektrit erineva võimsusega. Tegemist on esimese korraga enam kui 40 aasta jooksul, kui Soomes võetakse kasutusele uus tuumareaktor, kirjutas Yle.