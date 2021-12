Veriffi tegevusmaht kasvas sel aastal 8 korda

Veriffi kliendibaas suurenes aastaga 150 protsendi võrra ning suurim kasv tuli samuti just Ameerika Ühendriikidest, teatas ettevõte. Veriff alustas tänavu koostööd mitme rahvusvahelise meelelahutus- ja mänguvaldkonna ettevõttega, et verifitseerida nende platvormide kasutajate vanust ja tuua metamaailma rohkem usaldusväärsust.

«Isikusamasuse tuvastamine on palju enamat, kui vaid tunne oma klienti ja rahapesu tõkestamiseks vajalike regulatsioonide täitmine. Kasutajate identimisest on saanud iga veebis tegutseva äri loomulik osa. Kuna tehnoloogiaettevõtted on oma olemuselt globaalsed, siis on neil vaja ka globaalset võimekust oma kliente tuvastada ning seda suudab Veriff oma rahvusvahelise haardega suurepäraselt teha,» ütles Veriffi asutaja ja tegevjuht Kaarel Kotkas.