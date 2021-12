Gaasihinnad tõusid Euroopas hüppeliselt Vene ekspordi vähenemise tõttu

Gaasihindade kiire tõus Euroopas 2021. aastal on põhjustanud elektrihinna tõusu, suurendanud muret inflatsioonile avaldatava mõju pärast ja käivitanud tarnijate kokkuvarisemise Suurbritannias, vahendab Reuters.

Hollandi gaasifutuuride hetkehind on 147,00 eurot/MWh ehk kõigi aegade kõrgeim, oktoobris püstitatud 155 euro suurune rekord on silmapiiril.

Saksa võrguoperaatori Gascade andmed näitasid, et gaasivood on vähenenud, kuna Venemaa Gazprom alustas reedel Nord Stream 2 gaasijuhtme teise liini täitmist gaasiga, mis on suurendanud Euroopa energiavarustuse muret.