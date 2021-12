Kümnendite kangeim inflatsioon on ainult pool muret

Kui novembrikuu inflatsiooninäitajad lääneriikides kokku löödi, võrreldi praegu toimuvat vaat et Weimari vabariigi aegse hüperinflatsiooniga. USA ütles, et neil on 40 aasta kõrgeim inflatsioon – Saksamaa trumpas üle ja ütles, et see novembrikuine 5,2 protsenti on kõrgeim, mida 70 aastat nähtud. Eestis oli see samal ajal 8,8 protsenti. Kui veel terve aasta jooksul rääkisid keskpankurid, et inflatsioon on ajutine, siis vähemalt USA Federal Reserve on nüüd sellest seisukohast loobunud.