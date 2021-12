Samal ajal kui koroonapandeemia kukutas maailma lennureiside äri nii madalale orbiidile, et enamik lennufirmasid ilma riigiabita ellu ei jäänud, õitseb eralennukite äri täies hiilguses. Selle põhjus ei ole mitte üksnes pandeemia, mis pani ettevõtjaid ja lihtsalt jõukaid inimesi alternatiivseid reisimisvõimalusi otsima, vaid ka rikkamate inimeste muutumine üha rikkamaks – nii rikkaks, et nad saavad endale eralennukit lubada. Ja kes on enda jaoks sellise mugava reisimisviisi leidnud, sellest loobuda enam ei taha.