Hiina käskis Amazonil kustutada Xi Jinpingi raamatu arvustused

Antud käik oli üks osa laiemast kampaaniast, mille eesmärk oli tagada, et Amazon saaks jätkata äritegevust maailma kõige suurema rahvaarvuga riigis, kus nende Kindle'i ja pilvandmetöötluse valdkondadel on ruumi kasvuks. 2018. aastaks sai ettevõte «üha rohkem taotlusi Hiina järelevalveasutustelt, et nad eemaldaksid teatud sisu, millest enamik oli poliitiliselt delikaatne,» väidab Reutersi tsiteeritud ettevõttesisene teabedokument.