Aab: energia hinnašoki lisameetmed pole ka pärast tänast kokkulepet laualt maas

Aabi sõnul olid kõnelused valitsuses väga keerulised ning arusaam olukorrast ning lahendustest erinev. «Elektri ja gaasi hinnatõus on tulnud šokina nii eratarbijatele kui ka ettevõtjatele ning inimestel ei olnud võimalik sellist anomaaliat ette näha. Seetõttu pakkus Keskerakond kõneluste jooksul korduvalt erinevaid meetmeid, millest osa on tänaseks kokku lepitud, kuid teisi koalitsioonipartner kahjuks võimalikuks ei pidanud,» tõdes Aab.

Valitsuskoliatsioonis jõuti kokkueppele, et energia hinnašoki tõttu lantetatakse gaasi võrgutasu kuni märtsikuuni nulli ning leibkondadele omavalitsuste kaudu makstavate toetuste puhul kehtestati sissetuleku piiriks 1125 eurot. Selles saab lähemalt lugeda siit.

Aab rõhutas, et Keskerakonna hinnangul tulnuks meetmeid aga veelgi lisada, et toetada kõigi Eestimaa inimeste toimetulekut ning parandada ettevõtjate konkurentsivõimet. «Külmad talvekuud ja arved on alles ees ootamas, mistõttu ei ole meie hinnangul lisameetmed laualt maas ka pärast tänaseid kokkuleppeid ja võivad vajada ülessulatamist,» leidis ta.