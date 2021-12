Statistikaamet: Harjumaa roll Eesti majanduses muutub üha olulisemaks

Enim lisandväärtust luuakse teeninduses

Tööstus- ja ehitustegevus moodustas ligi 26% lisandväärtusest. See osakaal on aastate jooksul pidevalt vähenenud ja tingitud eelkõige teeninduse osakaalu kasvust. Tänu energeetika valdkonnale on suurim tööstuse osakaal maakondlikus lisandväärtuses jätkuvalt Ida-Virumaal (53%), kuid kaugele maha ei jää viimastel aastatel enam ka Valgamaa (47%), Võrumaa (46%) ning Raplamaa (45%).

Väikseimad tööstus- ja ehitustegevuse osakaalud on endiselt Harjumaal (20%), Tartumaal (24%) ja Põlvamaal (31%). Kui Harju ja Tartu maakondades on see tingitud suurest teeninduse osakaalust, siis Põlvamaal põllumajanduse olulisusest. Võrreldes varasemate aastatega võib märgata ka Lääne-Virumaa tööstus- ja ehitustegevuse osakaalu olulist vähenemist, mis on samuti tingitud põllumajanduse osakaalu hüppelisest kasvust.