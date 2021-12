Valitsus otsustas langetada gaasi võrgutasu märtsini nulli

«Me oleme pakkunud koalitsioonipartnerile mitmeid meetmeid ja mõned on rakendunud. Täna saime kokkuleppele ka selles, milline on täpne võimalik meede nende toetuste osas, mis inimestele läbi kohalike omavalitsuste makstakse konkreetsete arvete eest, kui ka gaasi võrgutasu alandamises,» ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

Gaasi võrgutasu on Aabi sõnul loodetavasti juba detsembrikuu arvete eest null. «Detsembri arvetel, mis tulevad jaanuari alguses, on gaasi arvel võrgutasu null ja seda neljaks kuuks: detsember, jaanuar, veebruar, märts. See on mõjuga umbes üle 10 protsendi kodutarbijale ja seitse protsenti ettevõtjale. Need on keskmised numbrid, iga arve on väga erinev,» ütles minister.

Ministri sõnul läheb meede riigile maksma 24,5 miljonit eurot. «See raha eraldatakse valitsuse reservist lähipäevadel,» ütles ta. Gaasi tarbimiskohti on Eestis ligikaudu 60 000, millest ligikaudu 90 protsenti kuuluvad ettevõtetele.

«Mis puudutab toetusmeetmeid, siis oli jutt alates millisest tulu piirist inimesed hakkavad saama. Täna leppisime kokku, et kuna viimasel ajal on kasvanud nii palgad kui hinnad, siis võiks olla see selle aasta prognoositav mediaankeskmine,» lausus Aab.

Uueks piiriks on seega netona 1125 eurot leibkonna esimese liikme sissetuleku kohta ja teised perekonnaliikmed arvestatakse koefitsientide alusel, millest järgmine üle 14-aastane perekonnaliige arvestatakse koefitsiendiga 0,5 ja alla 14-aastane 0,3. Elektri, gaasi ja kaugkütte arvetel on hinnatõusust võimalik saada 80 protsenti leevendust.

«See meede läheb maksma orienteeruvalt 80 miljonit,» ütles Aab, lisades, et meetme hüvitamiseks kasutatakse CO2 kvoodi müügist saadavaid tulusid nii sel kui järgmisel aastal. «Ma loodan, et see annab päris olulist leevendust.»

Arveid saab esitada juba septembrikuu eest märtsi lõpuni. Taotlusi saab esitada jaanuarist ja iga omavalitsus teatab sellest ise. «Me loodame, et seda on võimalik maksta ka aprillis ja mais, aga veebruaris me selgitame, milline on vahendite seis, palju me oleme välja maksnud ja palju saame veel maksta,» ütles ta. Omavalitsuste taotluste vastuvõtmisega tegelemiseks palgatava lisatööjõu eest maksab valitsus. «Siis saab esitada näiteks nelja kuu arved juba korraga jaanuaris,» märkis Aab.