GuardTimest lahku löönud ekstöötajad jäid maakohtus endisele tööandjale alla

Kohtu kommentaaris märgitakse, et GuardTime OÜ endine juhatuse liige Martin Ruubel on asutanud äriühingu Talgen Cybersecurity, millel on GuardTime OÜga pooleli keeruline vaidlus omandiõiguse küsimuses. GuardTime seitse töötajat esitasid jaanuari algul korralised töölepingute ülesütlemisavaldused, et eelduslikult liituda endise juhatuse liikme loodud firmaga.

GuardTime korraldas seepeale töökoosoleku, kus soovis lahkuvatele töötajatele selgitada kahe ettevõtte ning Martin Ruubeli vahelisi suhteid ja hoiatas töötajaid, et ülemineku korral võivad töötajad sattuda olukorda, kus nende uuel tööandjal või ka töötajatel endil tuleb vastutada tsiviil- ja/või kriminaalkorras.

Töötajad ütlesid lepingud päevapealt üles

Mõned päevad pärast koosolekut ütlesid seitse töötajat üheaegselt esitatud erakorraliste töölepingute ülesütlemise avaldustega töölepingud n-ö päevapealt üles peamiselt põhjusel, et nimetatud koosolekul kohtles tööandja neid väidetavalt ebaväärikalt.

Töötajad esitasid Guardtime vastu kaks rahalist nõuet. Esimeses soovisid nad hüvitis kolme kuu töötasu ulatuses iga töötaja osas, eeldades, et erakorraline ülesütlemine on kehtiv ja tööandja kohtles neid ebaväärikalt. Teises taotlesid nad töötasu erakorralise ja korralise ülesütlemise vahele jääva perioodi eest, eeldades, et erakorraline ülesütlemine ei ole kehtiv ja kehtib korraline.

Guardtime esitas ülalnimetatud nõuetele menetluslikud tasaarvestuse avaldused, mis koosnesid kahjunõudest töötajate vastu seoses küberkaitsekoolituse ettevalmistamiseks tehtud kulutustega ning ärisaladuse kasutamisega seotud kahjunõude kolme töötaja vastu.

Kohus ebaväärikat kohtlemist ei tuvastanud

Maakohtu hinnangul on seitsme töötaja poolt üheaegselt esitatud erakorralised töölepingute ülesütlemise avaldused tühised, ütles Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane. Kohus asus seisukohale, et tööandja esindaja üksnes selgitas koosolekul töötajatele, millised on tööandja suhted Talgen Cybersecurity ja Ruubeliga ning millise probleemi keskmesse võivad töötajad sattuda, kui nad sellesse firmasse üle lähevad. Maakohtu hinnangul ei leidnud tõendamist, et tööandja esindaja oleks töötajaid sel koosolekul ebaväärikalt kohelnud. Kuivõrd nimetatud töötajad olid varasemalt esitanud ka korralised lahkumisavaldused, lõppes töösuhe poolte vahel siiski korraliselt 7. veebruaril.