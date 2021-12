Lidl rõõmustab: esimese 8 kaupluse meeskonnad on koos

Lidl kinnitab, et värbamiskampaania poetöötajate leidmiseks osutus edukaks ja esimese kaheksa kaupluse meeskonnad on tänaseks komplekteeritud. Lepingud uute töötajatega on sõlmitud ja lähiajal alustavad kõik tulevased poetöötajad põhjalikku väljaõpet.