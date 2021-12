Riigikohus jättis Sõnajalgade kaebuse rahuldamata: Enefit Greeni ja Nelja Energia koondumine oli õiguspärane

2018. aasta juunis teavitasid Enefit Green ja Nelja Energia konkurentsiametit ühinemisest. Nimelt ületas koondumise osaliste 2017. aasta käive konkurentsiseaduses sätestatud piiri, mis tähendab, et amet pidi koondumist kontrollima.

Vaidluse põhisisuks oli küsimus, mis on kaubaturuks, kus koondunud Enefit Green ja Nelja Energia tegutsevad. Konkurentsiamet leidis, et see hõlmab vähemalt Eestit ja Soomet, sest elektrienergia hulgimüük Skandinaavias ja Baltikumis toimub valdavalt elektribörsi Nord Pool vahendusel.