Kaks aastat tagasi detsembris avas Swedbank esimese Eesti jaepangana Apple Pay makselahenduse, mis võimaldab iPhone’i kasutajatel plastikkaardi koju jätta ning makseid nutitelefoniga sooritada. Läks mõni kuu, kui sama teenuse said endale ka LHV kliendid. SEB klientuur võib aga endiselt Apple’i telefoni või kellaga maksmisest und näha. «See on tõesti väga häiriv. Füüsiliste kaartide rahakotist välja otsimine on ikkagi lisaliigutus, mis tänapäeval ei tohiks enam vajalik olla,» ütleb SEB klient Hardi Kalder Postimehele.