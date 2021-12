INTERVJUU ⟩ Aavo Kärmas: 2030. aastal saab kogu Eesti elektritarbimise katta roheenergiaga

See, et pooled ei ole suutnud omavahel kokkulepeteni jõuda, ei ole kaugeltki ainuke asi, mis tuuleparkide rajamist on takistanud. Siin on rida muid põhjusi, nagu näiteks küllaltki madal elektri hind, mis ei ole innustanud piisavalt investeerima, vana toetusskeemi lõppemine aga ka riigikaitselised piirangud.